На площади Ленина пока не видно следов обещанной подготовки ко дню ВМФ

Площадь Ленина и окрестные улицы не содержат никаких признаков планировавшейся подготовки к празднованию дня военно-морского флота, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Между тем, из-за этой самой подготовки ранее чиновники городского правительства перенесли митинг в поддержку сестер Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, на 4 августа.

Примечательно, что первоначально договоренности о проведения митинга 27 июля удалось достичь.

Многие высказываются в поддержку трех девушек, которые, по их словам, пошли на убийство из-за многолетних издевательств над ними в семье. Многие высказываются в поддержку подсудимых, требуют сделать наказание для них минимальным и призывают в целом обратить внимание на проблему домашнего насилия.

Сергей Еремеев

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