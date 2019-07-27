Дмитрия Гудкова задержали в столице

Лидера незарегистрированной Партии перемен Дмитрия Гудкова задержала на въезде в Москву полиция, о чем сообщил в микроблоге его отец, политик Геннадий Гудков.

Желавшего попасть на запрещенную акцию у здания мэрии незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы везут в ОВД "Коптево".

Ранее лидеров протеста одного за другим разными способами изолировали - главу ФБК Алексея Навального, лидера "Солидарности" Илью Яшина, директора ФБК Ивана Жданова.

В Москве, что следует из социальных сетей, приняты беспрецедентные меры безопасности. Говорится о сотнях грузовиков Росгвардии. Тверская улица "наглухо" перекрыта полицейскими кордонами. За два часа до начала акцим по так или иначе связанным с ее проведением причинам задержали шесть москвичей, пишет "ОВД-Инфо".