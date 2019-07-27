Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

Сотрудники полиции днем 27 июля задержали координатора "Объединенных демократов" Андрея Пивоварова из-за заявления некой женщины.

- Везут в 21 отдел полиции.Они [сотрудники полиции] говорят, что есть какое-то заявление женщины. Сказали, надо доставить. Я предложил доехать до отдела на своей машине, но они ответили, что только на служебном транспорте, - сообщил Пивоваров корреспонденту ЗАКС.Ру.

Политик Андрей Пивоваров является зарегистрированным кандидатом в муниципальные депутаты МО №78. Представительница "Единой России" Надежда Наскидаева пыталась снять его с выборов через суд, однако потерпела поражение.

В Москве сотрудники полиции с утра 27 июля задерживают активистов и местных жителей из-за предстоящего несанкционированного митинга за честные выборы. По данным "ОВД-Инфо", до начала митинга полиция задержала 26 человек, в числе которых лидер незарегистрированной Партии перемен Дмитрий Гудков. "МБХ Медиа" сообщает о почти 60 задержанных.

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