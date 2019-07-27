Перед началом московского митинга полиция стала хватать прохожих "пачками"

До начала запрещенного властями митинга столичные росгвардейцы и полицейские в беспрецедентном количестве стали беспорядочно задерживать прохожих.

"Что случилось-то, война?", - звучат аналогичные этой реплики в толпе.

В некоторых местах силовики оцепили улицу живой "изгородью". Людей не только хватают, но и вытесняют живой массой.

"Забирают" и тех журналистов, кто промедлил с предъявлением аккредитации, и спикеров для интервью.

Вся Тверская улица с двух сторон заставлена длинными синими автобусами с занавешенными окнами. По тротуарам взад-вперед передвигаются плотные группы преимущественно тучных людей в шлемах, пятнистой и обычной полицейской форме, мешая проходу обычных граждан, и утверждают, что дело обстоит ровно наоборот.

Автозаки один за другим стремительно "загружаются" и уезжают в ОВД.