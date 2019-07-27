Любовь Соболь задержали по пути на запрещенный митинг

Не допущенную до московских выборов и объявившую в связи с этим голодовку юриста ФБК Любовь Соболь задержали на полпути к московской мэрии, возле которой она планировала выступить, требуя регистрации.

"МБХ Медиа" сообщают более чем о 60 задержанных.

На акции замечены известные публицисты Евгения Альбац и Николай Сванидзе

Центр Москвы полностью заставлен полицейскими автобусами. Подступы к зданию мэрии заблокированы цепочками силовиков.