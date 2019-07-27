Любовь Соболь задержали по пути на запрещенный митинг

Не допущенную до московских выборов и объявившую в связи с этим голодовку юриста ФБК Любовь Соболь задержали на полпути к московской мэрии, возле которой она планировала выступить, требуя регистрации.
"МБХ Медиа" сообщают более чем о 60 задержанных.
На акции замечены известные публицисты Евгения Альбац и Николай Сванидзе
Центр Москвы полностью заставлен полицейскими автобусами. Подступы к зданию мэрии заблокированы цепочками силовиков.
Любовь Соболь задерживают pic.twitter.com/Sr5Pp2xEa1— Алексей Миняйло (@aminyaylo) 27 июля 2019 г.