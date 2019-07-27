В Москве началась протестная акция, в толпе замечен Митрохин

С двух сторон Тверской улицы возле полицейских кордонов на тротуарах собрались группы протестующих москвичей, очевидно, желающие поучаствовать в запрещенной акции возле мэрии, всех организаторов которой успели превентивно изолировать.

В толпе замечен "яблочник" Сергей Митрохин.

"Тушите лучше тайгу!", "Позор!" и "Пропускай!", - кричат собравшиеся

Вдоль всей улицы заблокирован автобусами выход на проезжую часть. Из-за немыслимого количества людей в форме ни одна видеотрансляция не дает возможности оценить количество митингующих даже приблизительно.

По данным "ОВД-Инфо", в центре столицы задержано 140 человек.

Несогласованная акция преследует целью добиться допуска до выборов в Мосгордуму независимых кандидатов.