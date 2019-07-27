В студию YouTube-канала "Навальный LIVE" пришла полиция

К студии канала "Навальный LIVE", откуда осуществляется видеотрансляция запрещенного московскими властями митинга и откуда он комментируется политиком Владимиром Миловым, подобрались сотрудники полиции, сообщается в микроблоге команды политика.
Сообщается, что силовики проводят некие манипуляции с липкой лентой.
Между тем, ресурс "ОВД-Инфо" насчитал уже 170 задержанных в центре столицы - включая задержанных превентивно организаторов акции. На акции скандируют "Москва без Собянина!". Митинг превратился в шествие.
⚡️Прямо сейчас у дверей нашей студии. Полицейские знают, что мы пускаем видео с камер в прямой эфир, поэтому только что заклеили внешние камеры видеонаблюдения скотчем.— Навальный LIVE (@navalnylive) 27 июля 2019 г.
Прямой эфир: https://t.co/N7VrmwLpmR #допускай pic.twitter.com/K8qgRl6sih