На улицах Москвы повалили заграждения, протестующих начали избивать

В двух местах в центре столицы превратившие митинг в шествие протестующие прорвали оцепление, сообщает "МБХ Медиа".

На Пушкинской площади граждан избивают дубинками силовики в шлемах, причем делается это зачем-то даже внутри автозаков, сообщают репортеры "Медиазоны" и "Настоящего времени".

Есть информация, что на другом участке столкновений в правоохранителей летят пластиковые бутылки.

Задержано, по последним данным, 211 участников не согласованной с мэрией акции за регистрацию независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму. Организаторов задержали заранее.