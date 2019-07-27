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14:40

На улицах Москвы повалили заграждения, протестующих начали избивать

фото ЗакС политика На улицах Москвы повалили заграждения, протестующих начали избивать

В двух местах в центре столицы превратившие митинг в шествие протестующие прорвали оцепление, сообщает "МБХ Медиа".

На Пушкинской площади граждан избивают дубинками силовики в шлемах, причем делается это зачем-то даже внутри автозаков, сообщают репортеры "Медиазоны" и "Настоящего времени".

Есть информация, что на другом участке столкновений в правоохранителей летят пластиковые бутылки.

Задержано, по последним данным, 211 участников не согласованной с мэрией акции за регистрацию независимых кандидатов в депутаты Мосгордуму. Организаторов задержали заранее.

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16:05    
Полиции надо действовать жёстче! Как китайцы в 1989г. на Тэньяньмине против миллиона(!!!) бунтовщиков...С тех пор в Китае всё тихо, растёт ВВП, страна стремительно развивается и тд.

15:24    
15-06 А что бы дойти, нужно быть в запое, а не в батискафе.

15:06    
14:47))))Эта дойдёт до чего угодно. Страх зашкаливает. А горант уже в батискафе.

14:47    
Надеюсь эта власть до танков не дойдет.

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