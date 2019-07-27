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Муниципал

14:52

Глава ИКМО "Екатерингофский" написала заявление на Пивоварова

фото ЗакС политика Глава ИКМО "Екатерингофский" написала заявление на Пивоварова

Глава муниципального избиркома МО "Екатерингофский" Ксений Недбайло написала заявление в полицию на координатора движения "Объединенные демократы" и зарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты МО №78 Андрея Пивоварова. Ранее утром 27 июля стало известно, что Пивоварова доставили в 21 отдел полиции из-за заявления некой женщины. 

По словам Пивоварова, Ксения Недбайло потребовала привлечь "протесного активиста по статье 128 ч.1 УК РФ ("Клевета")  за выступление на несогласованном митинге на площади Ленина 24 июля". 

Пивоваров в комментарии ЗАКС.Ру рассказал, что подобные исковые заявления должны рассматриваться в рамках 152 статьи Гражданского кодекса. 

- Если у нее есть ко мне претензии, то может в суде защитить свою честь и достоинство. Если она считает, что обижена. Я думаю, Ксения бездарна с точки зрения юридической компетенции, - считает координатор "Объединенных демократов".

На митинге 24 июля Пивоваров зачитывал фамилии руководителей двадцати муниципальных избирательных комиссий, которые особенно оскандалились в эту кампанию. Первой в списке значилась Ксения Недбайло. 

Напомним, ИКМО "Екатерингофское" оказалось в центре скандалов с самого начала избирательной кампании в Петербурге. Избирательная комиссия скрыла информацию о принятии решения о дате назначения выборов, около ИКМО были фейковые очереди, а кандидатов от оппозиции удалось зарегистрировать только после неоднократного вмешательства ГИК.

Елена Владыкина


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
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