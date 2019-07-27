Женщине на московской акции разбили голову дубинкой

Омоновцы нанесли несколько ударов женщине, протестующей в Москве, на время лишили ее сознания и разбили ей голову. Ее удалось отвести в сторону от силовиков. Ее зовут Александра Парушина, и она муниципальный депутат Хамовников. Женщина с забинтованной головой остается на демонстрации.

Протестующие не на шутку завелись и пытаются дать отпор ОМОНу.

"Вы разрушаете Россию", - кричат они, а также кричат матом.

У силовиков выхватывают дубинки.

В течение дня задержали уже не менее 389 человек.

фото: Twitter Алексей Абанин

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