Московская полиция успела подвести итог продолжающейся демонстрации

Московское управление МВД насчитало на запрещенной властями протестной акции 3,5 тысячи человек, из которых 700 человек оказалось журналистами и блогерами.

Символично, что поступают сведения о перекрытии протестующими улицы Петровка, на которой находится здание ГУ МВД.

Также в центре Москвы начались массовые проблемы с мобильной связью.

Из известных людей последними по времени задержали политика и ведущего канала "Навальный LIVE" Владимира Милова, а также муниципального депутата Константина Янкаускаса. Ранее пробили голову дубинками еще одному муниципальному депутату, Александре Парушиной.

По последней информации, задержано 435 причастных к акции человека.