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16:21

Московская полиция успела подвести итог продолжающейся демонстрации

фото ЗакС политика Московская полиция успела подвести итог продолжающейся демонстрации

Московское управление МВД насчитало на запрещенной властями протестной акции 3,5 тысячи человек, из которых 700 человек оказалось журналистами и блогерами.

Символично, что поступают сведения о перекрытии протестующими улицы Петровка, на которой находится здание ГУ МВД.

Также в центре Москвы начались массовые проблемы с мобильной связью.

Из известных людей последними по времени задержали политика и ведущего канала "Навальный LIVE" Владимира Милова, а также муниципального депутата Константина Янкаускаса. Ранее пробили голову дубинками еще одному муниципальному депутату, Александре Парушиной.

По последней информации, задержано 435 причастных к акции человека.

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16:55    
Полиция совершенно не применяет спецсредства - газы, водомёты, шумовые гранаты и тд. Путин не дал команду, наверное...тем самым подставляя правоохранителей под кулаки, бутылки, палки экстремистов...

16:30    
Пора правоохранителям расчехлять пулемёты...Полумеры могут не дать эффекта...Помните, как в 1993г. танки боевыми снарядами открыли огонь по парламенту, тот мгновенно сдался, и Руцкой, и Хасбулатов, и Макашов...Погибли ведь тогда сотни людей, но НИ ОДИН правозащитник или "Мемориал" о них не замолвил и слова! Наоборот, они хвалили Ельцина или обращали наше внимание исключительно на репрессии 1937г.

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