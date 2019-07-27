Главреда "Дождя" вызвали на допрос по делу о вопрепятствовании работе избиркомов

Полиция 27 июля вручила главному редактору "Дождя" Александре Перепеловой повестку с вызовом на допрос по уголовному делу.

Повестка была вручена руководителю издания прямо на рабочем месте, сообщает "Дождь".

Дело в отношении неустановленного круга лиц о воспрепятствовании работе избирательных комиссий было возбуждено Следственным комитетом 24 июля. В рамках дела уже были проведены обыски у ряда оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Многие из них уже успели побывать на допросах в качестве свидетелей.

Сегодня, 27 июля, в Москве проходит несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму. По данным "ОВД-Инфо", задержаны были уже более 560 человек. Полиция ведет себя с гражданами очень грубо. Многие москвичи жаловались на серьезные травмы. Муниципальному депутату Хамовников разбили голову. Прямую трансляцию событий в центре Москвы ведет в том числе и телеканал "Дождь",