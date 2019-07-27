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17:11

Главреда "Дождя" вызвали на допрос по делу о вопрепятствовании работе избиркомов

фото ЗакС политика Главреда "Дождя" вызвали на допрос по делу о вопрепятствовании работе избиркомов

Полиция 27 июля вручила главному редактору "Дождя" Александре Перепеловой повестку с вызовом на допрос по уголовному делу.

Повестка была вручена руководителю издания прямо на рабочем месте, сообщает "Дождь".

Дело в отношении неустановленного круга лиц о воспрепятствовании работе избирательных комиссий было возбуждено Следственным комитетом 24 июля. В рамках дела уже были проведены обыски у ряда оппозиционных кандидатов в депутаты Московской городской думы. Многие из них уже успели побывать на допросах в качестве свидетелей. 

Сегодня, 27 июля, в Москве проходит несанкционированная акция за допуск независимых кандидатов до участия в выборах в Мосгордуму. По данным "ОВД-Инфо", задержаны были уже более 560 человек. Полиция ведет себя с гражданами очень грубо. Многие москвичи жаловались на серьезные травмы. Муниципальному депутату Хамовников разбили голову. Прямую трансляцию событий в центре Москвы ведет в том числе и телеканал "Дождь"

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17:27    
Моет быть сегодняшние события вразумят Путина, что надо срочно закрыть навсегда "Дождь", Эхо", Новую газету" и тд. Это несусветная глупость давать свободно врагам России разваливать державу, агитировать экстремистов на подрывные действия и тд. Ну, это как бы Сталин открыл офис структур Геббельса в Москве в годы её обороны, всей войны...

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