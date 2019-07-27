У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом

Полиция 27 июля задержала у Гостиного двора в Петербурге мужчину, который заявлял, что является начальником восьмого отдела полиции. На плече у задержанного, как сообщает "Фонтанка.ру" висел игрушечный автомат.

Когда мужчиной заинтересовались полицейские, он стал кричать: "Я начальник восьмого отдела полиции" и "Я просто вышел на митинг, на акцию". В момент, когда правоохранители поместили задержанного в свой автомобиль, мужчина прокричал "Вот такая у нас в России демократия".

По данным "Фонтанки", начальник восьмого отдела полиции выглядит иначе. Однако издание сообщает, что задержанный имел когда-то отношение к ГИБДД Выборгского района. Самозванца доставили в 28 отдел полиции.