Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

18:15

У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом

фото ЗакС политика У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом

Полиция 27 июля задержала у Гостиного двора в Петербурге мужчину, который заявлял, что является начальником восьмого отдела полиции. На плече у задержанного, как сообщает "Фонтанка.ру" висел игрушечный автомат. 

Когда мужчиной заинтересовались полицейские, он стал кричать: "Я начальник восьмого отдела полиции" и "Я просто вышел на митинг, на акцию". В момент, когда правоохранители поместили задержанного в свой автомобиль, мужчина прокричал "Вот такая у нас в России демократия". 

По данным "Фонтанки", начальник восьмого отдела полиции выглядит иначе. Однако издание сообщает, что задержанный имел когда-то отношение к ГИБДД Выборгского района. Самозванца доставили в 28 отдел полиции. 

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

13:12 Андрея Пивоварова задержали в Петербурге

0:06 Организатора митинга за честные выборы в Петербурге задержали

12 июля, 18:51 Полиция Петербурга не дала провести перформанс «Преступные ИКМО - под суд»

4 июля, 11:54 Андрей Пивоваров пожаловался в ЕСПЧ на задержание на шествии 1 мая в Петербурге

1 июля, 15:54 Участник протеста 9 сентября в Петербурге добился от суда компенсации за свое задержание

24 июня, 12:12 Задержанным за плакаты о Путине и пудинге вменяют организацию несанкционированного мероприятия

23 июня, 19:46 Сход против фабрикации дел у Гостиного двора завершен

23 июня, 19:13 Активиста задержали на сходе у Гостиного двора за плакат о пудинге

23 июня, 18:38 Еще одного пикетирующего задержали на сходе против фабрикации дел в Петербурге

23 июня, 18:27 Активиста Казака задержали за одиночный пикет рядом со сходом против фабрикации дел

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:53    
А почему забрали-то?

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
22:58 ГИК обязал ИКМО повторно рассмотреть документы 29 кандидатов в мундепы

21:43 Число задержанных в Москве превысило тысячу человек

20:49 Латынина назвала московскую акцию 27 июля победой гражданского общества   1

20:20 Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу   1

20:01 Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали на Трубной площади

19:03 Яшин и Соболь снова зовут всех на встречу с собой в центр Москвы   3

19:01 Суд отпустил Дмитрия Гудкова до 31 июля

18:55 Кандидатов в Мосгордуму Галямину и Жданова отпустили из суда

18:53 Радзиховский резко раскритиковал деятельность Собянина в последнее время   5

18:38 Суд перенес рассмотрение дела Яшина

18:31 Журналист и депутат Азар оказался среди почти 700 задержанных москвичей   1

18:20 Любовь Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию митинга   1

18:15 У Гостиного двора задержали мужчину с игрушечным автоматом   1

17:30 Вишневский о задержаниях политиков в Москве: Протест не нуждается в вождях   9

17:11 Главреда "Дождя" вызвали на допрос по делу о вопрепятствовании работе избиркомов   1

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru