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18:53

Радзиховский резко раскритиковал деятельность Собянина в последнее время

фото ЗакС политика Радзиховский резко раскритиковал деятельность Собянина в последнее время

Публицист Леонид Радзиховский, постоянно проживающий в Москве и заставший ее при нескольких градоначальниках, обругал блаугоустройство последнего времени, тесно связанное с именем мэра столицы Сергея Собянина. Он подчеркнул, что в начале своего правления Собянин делал какие-то здравые вещи, но теперь все выглядит настолько, с точки зрения публициста, скверно и коррупциогенно, что "противно выходить на улицу".

"Это откровенный издевательский беспредел. Причем если вам денег девать некуда, господа, раздайте их людям просто. Дайте их пенсам, дайте их обычным людям, дайте их просто москвичам на больницы, на хреницы, на что хотите. Если вам надо их стырить, ну имейте свой откат на вещах, нужных для людей", - заявил Радзиховский в эфире "Эха Москвы".

По его словам, баснословные миллиарды уходят на некачественные, бесполезные и только мешающие жизни элементы благоустройства.

Напомним, что многие из участников не согласованной с московской мэрией акции 27 июля возложили ответственность за ее жесткий разгон персонально на Собянина. Среди прочего, в толпе не раз прозвучало хоровое требование его отставки.

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22:46    
18-56
Товарищ, что такое "шмошник"?

19:22    
Очень стало заметно как вся эта трольчатина , злобно комментирующая всё подряд, беспредельно обхамела, видимо чувствует свой бесславный конец.

19:01    
Собянин сегодня не дал возможности экстремистам собраться на шабаш у мэрии, даже близко не подпустил, а теперь их гоняют по Москве далеко от центра, как "гусекрадов"! Собянин-браво!

18:59    
Собянин - позор Москвы! Беглов - позор Санкт-Петербурга!

18:56    
Собянин сделал из Москвы город мирового уровня! Весь мир об этом говорит! Собянин и мэр, и вероятный премник Путина в 2024 г, а радзиховский какой-то шмошник, но вякает, вякает...

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