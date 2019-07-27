Яшин и Соболь снова зовут всех на встречу с собой в центр Москвы

Отпущенные из судов оппозиционеры Илья Яшин и Любовь Соболь продолжают добиваться своей регистрации кандидатами в Мосгордуму. Превентивно задержанные 27 июля и не попавшие на массовую несанкционированную акцию, они позвали через социальные сети на еще одну встречу с собой - уже на Трубную площадь.

Рассмотрение дела их соратника Ивана Жданова, директора ФБК, как и рассмотрение дела Яшина, перенесли на 30 июля, и, скорее всего, он тоже присоединится к уличному мероприятию.

Днем 27 июля в Москве задержали почти 700 человек - с нанесением увечий некоторым участникам.