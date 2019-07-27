Суд отпустил Дмитрия Гудкова до 31 июля

Коптевский районный суд Москвы 27 июля прервал рассмотрение дела лидера незарегистрированной Партии перемен Дмитрия Гудкова до 31 июля. Политику вменяют нарушение по ст. 20.2 КоАП.

Суд решил, что необходимо заслушать сотрудника Центра "Э", обнаружившего в соцсети Гудкова якобы имевшиеся призывы к участию в несанкционированном митинге, сообщил оппозиционер в Twitter.

Митинг в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму проходит сегодня в Москве, но сам Гудков пока посетить его не успел - его задержали на въезде в столицу за несколько часов до старта мероприятия.

Для Гудкова это уже третий протокол по ст. 20.2 КоАП. Первый штраф политик получил за участие в народном сходе против свалок в подмосковном селе Непейно. Затем штраф был присужден Гудкову за якобы организацию митинга: по мнению правоохранителей, люди, пришедшие поддержать политика во время первого суда, собрались на несанкционированное мероприятие.

27 июля столичные власти предприняли беспрецедентные меры в попытке не допустить проведения мирной протестной акции в центре Москвы. По данным "ОВД-Инфо" в автозаках оказались более 640 человек. Полиция применяет грубую силу. Поступали жалобы на серьезные травмы нанесенные силовиками москвичам.

За несколько часов до митинга были задержаны незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов, Илья Яшин и другие.

В штабах и квартирах оппозионеров Москвы прошла серия обысков в связи с уголовным делом о воспрепятствовании работе избирательных комиссий.

Ранее 27 июля были перенесены судебные заседания Ильи Яшина, Ивана Жданова и Юлии Галяминой. Любовь Соболь была оштрафована на 30 тысяч рублей.