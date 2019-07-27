Любовь Соболь и Ивана Жданова задержали на Трубной площади

Центр протеста в Москве к вечеру 27 июля переместился на Трубную площадь, где независимые кандидаты в депутаты Мосгордумы планировали провести встречу с избирателями. Полиция проводит задержания. Толпа скандировала "Мы без оружия!", как пишет "Новая Газета". Также протестующие на площади поют гимн России. Пение прерывается криками задерживаемых граждан.

Среди задержанных оказалась кандидат в Мосгордуму, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь. Как передает "Дождь", полиция ждала оппозиционерку и с готовностью силой ее отвела в автозак.

Жданов успел произнести несколько слов с импровизированной трибуны на клумбе, после чего был задержан, пишет "Медиазона".

Вход на станцию метро "Трубная" закрыт. Граждан окружили сотрудники ОМОН.

Перед началом столичной протестной акции за допуск независимых кандидатов до выборов полиция задержала предполагаемых ряд политиков, претендовавших на места в Мосгордума: Дмитрия Гудкова, Любовь Соболь, Илью Яшина, Ивана Жданова, Юлию Галямшину. Соболь оштрафовали на 30 тысяч рублей за организацию встречи с избирателями 14 июля, заседания по остальным перенесли на следующую неделю. Выйдя на свободу, политики заявили о намерении встретиться со своими избирателями на Трубной площади вечером 27 июля.

Протестная акция в Москве сопровождается жестокими задержаниями. По данным "ОВД-Инфо", число задержанных достигло почти 700 человек. Поступает множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.