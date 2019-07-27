Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу

Фотокорреспондент "Новой газеты" Виктория Одиссонова получила сильный удар по лицу во время исполнения своих профессиональных обязанностей при освещении протестной акции в Москве.

Как сообщает "Новая газета", сотрудник ОМОН пытался выбить у девушки камеру и в итоге попал ей по лицу. Так же сообщается, что травму получил фотокорреспондент Евгений Фельдман. Ему разбили нос. "Медиазона" сообщает, что по лицу получил удар и журналист Александр Земляниченко из Associated Press. Удар от полицейского получил и корреспондент "Сноба" Дмитрий Белковский. Как сообщает издание, журналиста пытались задержать со словами "Этого урода надо забирать", но потом его отпустили.

Корреспондент "Дождя" в прямом эфире телеканала сообщил, что силовики выбили у него из рук телефон. Техника разбилась. "Дождь" также сообщает, что в настоящий момент на их сайт осуществляется DDos-атака, и предупреждает о возможных перебоях в работе ресурса.

Протест к вечеру 27 июля переместился на Трубную площадь Москвы. Там освобожденные из судов незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планировали провести встречу с избирателями. Полиция продолжает задержания. На Трубной были задержаны более 150 человек, по данным СМИ. Среди них кандидаты Любовь Соболь и Иван Жданов. Дмитрий Гудков не смог прорваться через оцепление на площадь и призвал в Twitter граждан уходить: "Уходите от Трубной, там не прорваться и не выйти. Власти создали там ловушку и бьют людей".

По данным "ОВД-Инфо", в автозаки попали почти 800 человек. Поступает множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.