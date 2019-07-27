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20:20

Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу

фото ЗакС политика Журналистку "Новой газеты" сотрудник ОМОН ударил по лицу

Фотокорреспондент "Новой газеты" Виктория Одиссонова получила сильный удар по лицу во время исполнения своих профессиональных обязанностей при освещении протестной акции в Москве. 

Как сообщает "Новая газета", сотрудник ОМОН пытался выбить у девушки камеру и в итоге попал ей по лицу. Так же сообщается, что травму получил фотокорреспондент Евгений Фельдман. Ему разбили нос. "Медиазона" сообщает, что по лицу получил удар и  журналист Александр Земляниченко из Associated Press. Удар от полицейского получил и корреспондент "Сноба" Дмитрий Белковский. Как сообщает издание, журналиста пытались задержать со словами "Этого урода надо забирать", но потом его отпустили.

Корреспондент "Дождя" в прямом эфире телеканала сообщил, что силовики выбили у него из рук телефон. Техника разбилась. "Дождь" также сообщает, что в настоящий момент на их сайт осуществляется DDos-атака, и предупреждает о возможных перебоях в работе ресурса. 

Протест к вечеру 27 июля переместился на Трубную площадь Москвы. Там освобожденные из судов незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму планировали провести встречу с избирателями. Полиция продолжает задержания. На Трубной были задержаны более 150 человек, по данным СМИ. Среди них кандидаты Любовь Соболь и Иван Жданов. Дмитрий Гудков не смог прорваться через оцепление на площадь и призвал в Twitter граждан уходить: "Уходите от Трубной, там не прорваться и не выйти. Власти создали там ловушку и бьют людей".

По данным "ОВД-Инфо", в автозаки попали почти 800 человек. Поступает множество сообщений о серьезных травмах, полученных гражданами от действий силовиков.  

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