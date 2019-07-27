Латынина назвала московскую акцию 27 июля победой гражданского общества

Публицист Юлия Латынина в еженедельной авторской радиопрограмме выразила воодушевление по поводу прошедшей в Москве не согласованной с властями акции протеста, посвященной честным выборам и закончившейся разгоном. Женщина интерпретировала произошедшее днем 27 июля как "победу гражданского общества" в борьбе с государством, "которое объявило обществу войну". Аналитик оценила называемую в нескольких источниках численность участников - 5 тысяч человек - как высокую, с учетом изначально высоких рисков.

"Мы видим, что лозунг императора Нерона "пусть ненавидят, лишь бы боялись" пока не сработал, а значит, это не поражение, и люди не испугались, и это большая толпа пришла. Для людей, которые понимали, что они идут на бойню, это очень много. Это значит, что на каждого, кто пришел, было как минимум десять, которые смотрели и махали", - подчеркнула она в эфире "Эха Москвы".

По словам Латыниной, очень показательно то, что в день митинга президент Владимир Путин нырял с батискафом в Финский залив, как будто все более отдаляясь от реально важной информационной повестки и все дальше заплывая в свой внутренний мир. В голову ей пришла аналогия с давкой на Ходынском поле, во время которой император Николай Второй писал что-то в дневник о своих сугубо частных делах.

По данным "ОВД-Инфо", в течение столичных шествий и митингов 27 июля задержали не менее 835 человек. Некоторым из них проломили головы дубинками: известно как минимум о трех таких случаях. В ходе вынужденных столкновений с силовиками безоружные граждане получили и иные травмы. Митингов было как минимум два: дневной, превратившийся в шествие и начавшийся от здания столичной мэрии, и вечерний, на Трубной площади. Организаторы обеих акций Любовь Соболь и Иван Жданов, не сумев в принципе попасть на первое мероприятие, смогли на несколько минут "заглянуть" на второе на Трубной площади, где в очередной раз были задержаны.