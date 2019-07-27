ГИК обязал ИКМО повторно рассмотреть документы 29 кандидатов в мундепы

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 27 июля отправила на повторное рассмотрение в муниципальные избиркомы документы 29 кандидатов в мундепы. Члены ГИК говорили о том, что избирательные комиссии отказывают в регистрации желающим поучаствовать в муниципальных выборах по надуманным и необоснованным причинам. Кроме того, ГИК решил зарегистрировать двух претендентов на участие в муниципальных выборах, побоявшись, что председатель ИКМО № 72 Александр Белов не выполнит требования Горизбиркома.

Нет надежды на ИКМО

Из 54 рассмотренных на заседании жалоб кандидатов больше половины отправили на повторное рассмотрение.

ГИК также решил самостоятельно зарегистрировать кандидатами в мундепы МО №72 Виталия Конева (ЛДПР) и Андрея Савченко (КПРФ). По мнению представителей ГИК, повторное рассмотрение документов в ИКМО №72 не имеет смысла, так как глава избиркома Александр Белов может не выполнить требование ГИКа о регистрации кандидатов.

Во время заседания рабочей группы также говорили о снятии с выборов зарегистрированного кандидата в муниципальные депутаты МО “Московская застава” Алексея Воробьева якобы из-за того, что у него есть вид на жительство в Литве.

Член ГИК Олег Зацепа объяснил, что изначально сообщалось о том, что у Воробьева якобы есть гражданство Израиля. Во время разбирательства выяснилось, что гражданство есть только у его жены. Позже Федеральная миграционная служба РФ предоставила в ГИК документ, в котором говорилось о виде на жительство, который кандидат в мундепы получил в 2014 году.

- Два дня назад мне сказали, что я гражданин Израиля. Я направил запросы куда только можно. Завтра я получаю ответ от министра внутренних дел Израиля о том, что у меня нет гражданства их страны. Сегодня я неожиданно для себя выясняю, что я гражданин Литвы, - заявил Воробьев во время заседания.

По его словам, в 2014 году он действительно получал вид на жительство в Литве сроком на один год. Документы на продление ВНЖ Воробьев не подавал.

Член Горизбиркома от “Яблока” Ольга Покровская посетовала на то, что вопроса о снятии Воробьева с выборов можно было бы избежать, "если бы решение готовилось в обстановке какой-то открытости”.

Избирательные выдумки

На заседании ГИК в очередной раз признал, что ряд избиркомов отказывал в регистрации кандидатам по надуманным причинам. Член Горизбиркома Дмитрий Краснянский сообщил, что такие отказы получили кандидаты в мундепы МО “Владимирский округ”, “Новоизмайловское”, “Сампсониевское” и других.

Краснянский привел несколько примеров. Так, избирком МО “Поселок Лисий Нос” придрался к документам кандидата от “Яблока” Владимира Яцука, который в заявлении на регистрацию указал "пятимандатный" округ вместо “многомандатный”. ГИК признал, что ИКМО отказала в регистрации незаконно.

Еще одному кандидату от “Яблока” в МО “Литейный округ” Кириллу Ходакову отказали в регистрации из-за того, что в документах он указал “муниципальный округ № 237” вместо “многомандатный муниципальный округ № 237”. ГИК обязал повторно рассмотреть вопрос о регистрации кандидата.

ИКМО “Смольнинское” отказала в регистрации другому “яблочнику” Ивану Чеботарю из-за неправильно указанного номера округа.

“Комиссия посмотрела документы. Все указано правильно”, - прокомментировал несправедливый отказ в регистрации Дмитрий Краснянский.

Решение муниципального избиркома по регистрации Чеботаря и еще семи желающих стать муниципальными депутатами в МО “Смольнинское” отменили и отправили на пересмотр.

Реальных причин для отказа в регистрации Горизбирком не нашел у кандидатов, которые выдвигаются в МО “Поселок Шушары”, “Литейный округ”, № 7, “Коломяги” и № 15.

По домам

Во время заседания члены ГИК также поставили вопрос о том, могут ли сотрудники ИКМО ходить по квартирам и спрашивать избирателей о достоверности подписей, поставленных за кандидатов. Спор о законности подобной проверки случился из-за отказа в регистрации самовыдвиженцу в МО “Юнтолово” Михаилу Сосину. Председатель ИКМО “Юнтолово” Людмила Владимирцева рассказала, что члены избиркома ходили по квартирам и спрашивали о том, ставили ли жильцы подписи за кандидата. Избирком отказал в регистрации Сосину на основе собственной проверки и результатов некой экспертизы, которая не была представлена на заседании ГИК.

Член Горизбиркома Олег Зацепа, представляющий комиссию в судах, отметил, что формально члены ИКМО не нарушали никаких законов. При этом, по словам Зацепы, установить недостоверность подписей можно только на основании почерковедческой экспертизы.

Член ГИК от “Яблока” Ольга Покровская ответила, что действия избиркома незаконны. Представитель Партии роста в Горизбиркоме Алексей Березин поддержал мнение Покровской. По его мнению, члены муниципальных избиркомов не должны ходить по квартирам и спрашивать, ставил ли человек подпись за кандидата. По словам Березина, члены ИКМО должны были направлять письменные запросы.

Во время заседания Горизбиркома рассмотрение жалоб нескольких кандидатов приостановили из-за того, что они обратились в суд, требуя признать незаконными отказы муниципальных избиркомов. По словам члена ГИК Олега Зацепы, после решения суда рассмотрение жалоб будет прекращено.

Елена Владыкина