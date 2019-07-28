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0:49

Количество задержанных на митинге в Москве составило почти 1200 человек

фото ЗакС политика Количество задержанных на митинге в Москве составило почти 1200 человек

"ОВД-Инфо" продолжает подводить итоги митинга 27 июля за честные выборы в Москве. По состоянию на 00:30 проект насчитал уже 1229 задержанных.

Часть из них уже отпустили из отделов полиции. Например, как сообщает "Медиазона", уже на свободе доставленные в ОВД "Измайлово", "Сокольники", "Соколиная гора". 

Тем, кого доставили в ОВД  "Люблино", повезло меньше. По данным "МБХ медиа", там задержанных держат уже более трех часов, не допуская адвоката. Часть из них все же отпустили. В ОВД "Марьина Роща" на ночь могут оставить 20 человек. Аналогичная история в ОВД Зеленограда. Там к 20 задержанным не пускают адвоката. Не выпускают из автозака доставленных в ОВД "Свиблово". Там находятся блогер Михаил Кшиштовский и экс-участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы и главу муниципального округа Красносельский Илью Яшина успели за день отвезти в три разных отдела полиции, как он рассказал в Twitter. Сейчас он в отделе полиции совхоза «Московский». В его отношении составляют протокол об организации несанкционированной акции. Напомним, сегодня политик после обысков у себя дома уже побывал в суде из-за обвинений по ст.20.2 КоАП. Заседание отложили на 30 июля

Оштрафованная сегодня на 30 тысяч рублей Любовь Соболь находится в ОВД "Хорошево-Мневники".

Еще один кандидат в Мосгордуму Константин Янкаускас сообщил в Twitter, что его оставляют в ОВД "Южное Бутово" до понедельника.

В Москве 27 июля прошла массовая акция. Поводом для столичного митинга стали многочисленные отказы независимым кандидатам в регистрации в качестве кандидатов в депутаты Московской городской думы. Вечером 27 июля политики Илья Яшин, Дмитрий Гудков, Любовь Соболь, Иван Жданов и другие оппозиционеры планировали провести встречу со своими избирателями. Полиция применяла грубую силу к москвичам, многие жаловались на серьезные травмы. Среди пострадавших оказались и муниципальный депутат Александра Парушина, и несколько журналистов.

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