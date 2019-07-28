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11:31

В Петербурге начался парад в честь дня ВМФ

фото ЗакС политика В Петербурге начался парад в честь дня ВМФ

На набережной Невы стартовал парад в честь дня Военно-морского флота, парад принимает президент Владимир Путин, передает «Интерфакс».

Парад проходит между Благовещенским и Троицким мостами и в акватории Кронштадтского рейда вдоль южной оградительной стенки порта. Путин сначала обошел на катере парадную линию боевых кораблей в Кронштадтском рейде, затем – между мостами. Он поприветствовал экипажи кораблей.

Кроме морской части парада, есть наземная и воздушная части. В событии принимают участие более 4 тысяч военных, 43 корабля и подводных лодок и 41 воздушное судно. Примет участие в параде и копия парусного корабля «Полтава» и ботика Петра I.

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