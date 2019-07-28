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11:51

Умер журналист Владимир Кара-Мурза

фото ЗакС политика Умер журналист Владимир Кара-Мурза

Тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался 28 июля на 60-м году жизни, сообщил его сын Владимир Кара-Мурза-младший.

Причину смерти Кара-Мурза-младший не назвал. Дата и место похорон будут объявлены позже.

Кара-Мурза – историк, тележурналист, работал на НТВ с первого года создания канала. Был корреспондентом, ведущим программы «Сегодня в полночь», автором исторической передачи «Свидетель века». Ушел с другими ведущими сотрудниками с НТВ после конфликта между владельцем телекомпании Владимиром Гусинским и «Газпромом». Затем работал на «ТВ-6», RTVi, РЕН-ТВ, «Эхе Москвы», «Радио Свобода».

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14:48    
Мои соболезнования родным и близким.
Первый год после поднятия пенсионного возраста какой-то очень тяжелый, люди мрут не доживая до пенсии.

11:56    
И до пенсии не дожил...

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