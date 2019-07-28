Навального госпитализировали из спецприемника Политика Алексея Навального госпитализировали в клиническую больницу № 64 в Москве, передает «Медуза». Навального доставили в терапевтическое отделение. Причины госпитализации медики не уточнили. Telegram-канал «112» утверждает, что у Навального «сильнейшая аллергия». Навального арестовали на 30 суток из-за призывов к несогласованной акции 27 июля у мэрии Москвы из-за недопуска независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Акция все же состоялась, на нее вышли несколько тысяча человек. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен