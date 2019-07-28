"Бессрочника" задержали у Невы за попытку пикета против задержаний в Москве

Полицейские задержали активиста «бессрочного протеста» в Петербурге Евгения Мусина, об этом он сообщил в своем Facebook.

Активист собирался встать в пикет против «беспредела силовиков» на митинге 27 июля в Москве, сообщает Telegram-канал «Агит Россия». По словам Мусина, его задержали на Университетской набережной со свернутым плакатом.

Мусин предположил, что его задержали «по привычке». По его словам, полицейские сначала спросили про плакат и попросили развернуть его, затем им показалось, что активист похож на разыскиваемого по делу о разбойном нападении.

Мусин утверждает, что в 30-м отделении полиции, куда его доставили, в разговоре между полицейскими упоминалось о приказе на задержание от ФСО. В Петербурге на Неве проходил военно-морской парад, который принимал президент Владимир Путин.

В Москве 27 июля состоялась акция протеста против недопуска независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму. На акцию вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Было задержано более 1300 человек – рекордное количество за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.