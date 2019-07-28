Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве

Политика, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова задержали в Москве на выходе из магазина.

По словам Гудкова, он покупал продукты для задержанных на митинге 27 июля, которые все еще остаются в отделениях полиции.

Накануне Гудкова уже задерживали перед митингом в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Его отпустили из Коптевского суда, где рассматривалось дело по ст. 20.2 КоАП (нарушение правил проведения акции).

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