В полиции заявили о более 600 приезжих из тысячи задержанных

Свыше 600 задержанных на митинге 27 июля в Москве не являются жителями столицы, заявили в управлении МВД по Москве.

По словам полицейских, в отношении всех задержанных «составлены необходимые документы». Всего, утверждают в московской полиции, задержаны 1074 человека. По данным «ОВД-Инфо», это число больше: 1373 человека.

На акцию 27 июля в Москве вышли несколько тысяч человек, которые ходили по центру столицы до ночи. Правоохранители жестко разгоняли протестующих, применяя физическую силу и спецсредства. Акция поставила рекорд по задержанию за последние годы. Не менее 77 человек получили травмы различной степени тяжести.