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28 июля, 23:38

Фотографа из Петербурга избили возле больницы, куда госпитализировали Навального

фото ЗакС политика Фотографа из Петербурга избили возле больницы, куда госпитализировали Навального

Сотрудники ОМОН задержали несколько человек поздно вечером 28 июля около больницы №64 в Москве, куда ранее госпитализировали Алексея Навального. В числе задержанных оказались корреспонденты телеканала "Дождь" Даниил Сотников и Тимофей Рожанский, петербургский фотокорреспондент Георгий Марков,  а также юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев. 

Георгий Марков рассказал ЗАКС.Ру, что несколько автозаков подъехало к больнице и сотрудники ОМОН начали задерживать людей, которые находились около здания. 

"Разбили камеру, отбирали камеру и мобильный телефон. [Сотрудники полиции] скручивали ноги, пальцы", - сообщил журналист. 

Позже некоторых журналистов отпустили, но, по словам Маркова, в ОВД "Академическое" сейчас везут нескольких задержанных, в числе которых, по данным ЗАКС.Ру, есть жительница Петербурга. По данным ОВД-Инфо, в одном автозаке находится 12 человек. Точное число задержанных около больницы неизвестно. 

У журналиста "Дождя" Тимофея Рожанского полицейские отобрали паспорт перед задержанием.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в больницу днем 28 июля из спецприемника, где оппозиционер отбывал административный арест за повторное нарушение правил проведения митинга. 

Елена Владыкина

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