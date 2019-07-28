Фотографа из Петербурга избили возле больницы, куда госпитализировали Навального

Сотрудники ОМОН задержали несколько человек поздно вечером 28 июля около больницы №64 в Москве, куда ранее госпитализировали Алексея Навального. В числе задержанных оказались корреспонденты телеканала "Дождь" Даниил Сотников и Тимофей Рожанский, петербургский фотокорреспондент Георгий Марков, а также юрист Фонда борьбы с коррупцией Александр Помазуев.

Георгий Марков рассказал ЗАКС.Ру, что несколько автозаков подъехало к больнице и сотрудники ОМОН начали задерживать людей, которые находились около здания.

"Разбили камеру, отбирали камеру и мобильный телефон. [Сотрудники полиции] скручивали ноги, пальцы", - сообщил журналист.

Позже некоторых журналистов отпустили, но, по словам Маркова, в ОВД "Академическое" сейчас везут нескольких задержанных, в числе которых, по данным ЗАКС.Ру, есть жительница Петербурга. По данным ОВД-Инфо, в одном автозаке находится 12 человек. Точное число задержанных около больницы неизвестно.

У журналиста "Дождя" Тимофея Рожанского полицейские отобрали паспорт перед задержанием.

Напомним, Алексея Навального госпитализировали в больницу днем 28 июля из спецприемника, где оппозиционер отбывал административный арест за повторное нарушение правил проведения митинга.

Елена Владыкина