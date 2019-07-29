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9:45

На Иркутскую область обрушился новый сильнейший паводок

фото ЗакС политика На Иркутскую область обрушился новый сильнейший паводок

Новая волна масштабного затопления накрыла Иркутскую область: из-за очередного паводка свои дома вынужденно покинули более тысячи россиян. В зоне чрезвычайного происшествия оказались Нижнеудинский, Черемховский, Тулунский, Шелеховский, Слюдянский и Зиминский районы, известили в управлении регионального МЧС. 

По сведениям спасателей, по состоянию на утро 29 июля из-за паводка под водой оказались 455 дачных участков, 357 домов, в которых живут почти 2100 человек. Затоплены дороги: в Байкальске водой снесло автомобильный мост.

Местные жители вынуждены покидать не только свои дома. В двух районах затопленными оказались четыре детских лагеря, из которых эвакуировали более 500 детей и работников.

Напомним, первая волна мощного паводка накрыла Иркутскую область в конце июня. Более 20 тысяч домов, где проживали более 30 тысяч россиян, затопило. Погибли 25 человек, более ста пропали без вести.

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10:05    
К стихийным бедствиям надо загодя готовиться и эффективно устранять нанесённый ущерб! Это задача МЧС, ну и всего правительства, конечно...У местных властей возможности крайне ограничены в борьбе со стихией... Вот о чём россиянам надо думать, а не о дурацких выборах!

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