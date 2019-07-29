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Новости

10:36

В парке "Патриот" за 4 млрд рублей откроют центр для воспитания школьников

фото ЗакС политика В парке "Патриот" за 4 млрд рублей откроют центр для воспитания школьников

В строящемся под Москвой "милитари"-парке "Патриот", возводимом по проекту Министерства обороны, откроют центр военно-патриотического воспитания "Авангард", передает РБК.

Предварительная стоимость данной задумки Минобороны - 4 млрд рублей. Средства в равных долях будут выделены из бюджетов Москвы и области.

По плану, ежегодно учащиеся старших классов столичных и областных школ будут выезжать в центр для прохождения военных сборов. На данный момент неизвестно, будет ли это обязательной программой или факультативной.

Источники, близкие к Минобороны, в беседе с РБК заявили, что пока не понятно, будет ли иметь к "Авангарду" какое-либо отношение созданное по инициативе Сергея Шойгу движение "Юнармия".

Напомним также, к 2020 году в парке "Патриот" строители должны завершить возведение главного 95-метрового храма Вооруженных сил РФ. Центральную икону в нем создадут на деньги Владимира Путина, а для ступеней используют немузейное оружие Вермахта.

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11:15    
Прекрасная инициатива Министерства Обороны РФ!!! Шойгу-браво! Россия исторически военная держава! Поэтому всё население России должно учиться военному делу настоящим образом! Перед Россией и россиянами стоит благороднейшая задача-ВЕРНУТЬ УТРАЧЕННЫЕ ТЕРРИТОРИИ(5млн. кв. км.) в 1991, которые наши героические предки-русские воины собирали по крупицам! Этот позор 1991 года надо нам смыть!

11:05    
За воспитывали уже!
В школе надо изучать математику, физику, химию и другие предметы, которые нужны детям для поступления в ВУЗы и приобретения профессии. А эти коррупционеры и казнокрады чему научат? У них Родина там, где виллы и деньги в банке, а российский народ - средство извлечения прибыли. Я своего ребёнка в этот лагерь не отдам!
За такие деньги можно всем детям-сиротам квартиры дать, а они строят лагерь для промывания мозгов молодёжи.

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