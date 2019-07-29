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11:00

Амосов уверен, что велодорожки необходимо включать в Генплан

фото ЗакС политика Амосов уверен, что велодорожки необходимо включать в Генплан

Кандидат в градоначальники Петербурга Михаил Амосов, побывав на минувших выходных на акции "Веломагистраль", заявил о необходимости включения велодорожек в Генплан города. На сегодняшний день, по его словам, ныне проложенные трассы нигде не отображены.

"Мои наблюдения – вдоль всего маршрута вполне можно проложить велодорожку, но её нет. Пришлось нам ехать по проезжей части. Всё это нужно отразить в Генплане города", - констатировал парламентарий. 

Подметил Амосов и тот факт, что помимо него никто из других кандидатов на пост губернатора города в веломарафоне участия не принял.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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11:26    
Велодорожки - только в парках!
Велосипедисты не соблюдают правил: мчатся по узким пешеходным тротуарам задевая прохожих, например на Петроградской стороне вдоль проспекта. На проезжей части тоже создают препятствия и ДТП.

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