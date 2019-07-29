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Новости

12:25

Явлинский выдвинул восемь требований к власти, связанных с выборами

фото ЗакС политика Явлинский выдвинул восемь требований к власти, связанных с выборами

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал на своем персональном сайте восемь тезисов в виде требований к власти, которыми должна, с его точки зрения оперировать оппозиция, недовольная снятием с выборов в Мосгордуму. У заявления нет какого-то одного конкретного адресата.

Важнейшие и самые радикальные из предлагаемых им требований - это роспуск Мосгоризбиркома и роспуск общественных структур при мэрии. Кроме того, Явлинский настаивает на досрочных выборах московского мэра до конца 2019 года - в связи с тем, что Сергей Собянин, по его мнению, допустил политический кризис и массовые избиения людей 27 июля. Именно в связи с избиениями политик связывает еще одно требование - запретить перебрасывать на московские митинги бойцов Росгвардии из других регионов.

"Самая главная задача — немедленное начало судебной реформы. Только независимый суд представляет альтернативу полицейскому государству, только независимый суд может обеспечить и безопасность граждан, и честные выборы", - подчеркнул демократ.

Несмотря на полную фокусировку требований на столичных проблемах, "яблочник" добавляет, что волнующие его проблемы носят системный характер и имеют федеральный охват.

Сам политик тоже принял участие в дневном протестном запрещенном митинге 27 июля, переросшем в шествие. В отличие от некоторых своих коллег по оппозиционному лагерю, ему удалось избежать задержания. Более 1300 участников демонстрации этим похвастаться не могут.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:37    
Ещё при эльцыне он пытался нагадить России. Любители гнилых яблок - ознакомьтесь с его проектом тех времён "Соглашение о разделе продукции".

13:43    
Явлинский - львовский(западенский) бандеровец-русофоб! Это у него в крови!

13:26    
Явлинский - настоящий мужчина и патриот! Уважаем!

12:44    
Явлинский-шавка из подворотни американского посольства уже десятки лет...Собянин же проявил себя прекрасно на посту мэра столицы во всех отношениях, включая и борьбу с прозападными русофобами! Он один из главных претендентов на смену Путину в 2024 году, если В.В. не захочет дальше оставаться президентом!

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