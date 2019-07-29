Явлинский выдвинул восемь требований к власти, связанных с выборами

Основатель "Яблока" Григорий Явлинский опубликовал на своем персональном сайте восемь тезисов в виде требований к власти, которыми должна, с его точки зрения оперировать оппозиция, недовольная снятием с выборов в Мосгордуму. У заявления нет какого-то одного конкретного адресата.

Важнейшие и самые радикальные из предлагаемых им требований - это роспуск Мосгоризбиркома и роспуск общественных структур при мэрии. Кроме того, Явлинский настаивает на досрочных выборах московского мэра до конца 2019 года - в связи с тем, что Сергей Собянин, по его мнению, допустил политический кризис и массовые избиения людей 27 июля. Именно в связи с избиениями политик связывает еще одно требование - запретить перебрасывать на московские митинги бойцов Росгвардии из других регионов.

"Самая главная задача — немедленное начало судебной реформы. Только независимый суд представляет альтернативу полицейскому государству, только независимый суд может обеспечить и безопасность граждан, и честные выборы", - подчеркнул демократ.

Несмотря на полную фокусировку требований на столичных проблемах, "яблочник" добавляет, что волнующие его проблемы носят системный характер и имеют федеральный охват.

Сам политик тоже принял участие в дневном протестном запрещенном митинге 27 июля, переросшем в шествие. В отличие от некоторых своих коллег по оппозиционному лагерю, ему удалось избежать задержания. Более 1300 участников демонстрации этим похвастаться не могут.

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