Московская правозащитница потребовала реабилитировать Фанни Каплан

Правозащитница Мария Баст направила в МВД заявление с требованием посмертно реабилитировать члена Партии социалистов-революционеров Фанни Каплан, казненную большевиками в 1918 году в отместку за покушение на Владимира Ленина.

«Следствия по ее делу не проводилось, каких-либо доказательств ее вины не было установлено, также не было и суда. Вопрос о виновности Фанни Каплан – сомнителен с учетом внесудебной расправы, а также сомнителен в связи с тем, что Фанни Каплан была практически слепой, потеряв зрение на каторге. Вопрос о покушении в силу физических возможностей Фанни Каплан весьма сомнителен. Однако если допустить, что она совершила покушение, то ее действия все равно полностью реабилитируются правом каждого гражданина на сопротивление диктатуре», - передает слова Бласт пресс-служба Ассоциации адвокатов России за права человека.

Состоявшуюся 4 сентября 1918 года казнь революционерки в ассоциации сравнили с методами расправы времен Ивана Грозного.

Каплан примкнула к революционному движению в 15 лет, во время революции 1905 года. Сначала участвовала в акции анархистов, потом вступила в партию эсеров, поддержав левое крыло ПСР. Выстрел в Ленина был совершен 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве. Каплан поймали на трамвайной остановке неподалеку. По воспоминаниям задержавшего ее рабочего Иванова, революционерка сама заявила, что стреляла в вождя большевиков и добавила: «Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».