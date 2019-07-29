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12:27

Московская правозащитница потребовала реабилитировать Фанни Каплан

фото ЗакС политика Московская правозащитница потребовала реабилитировать Фанни Каплан

Правозащитница Мария Баст направила в МВД заявление с требованием посмертно реабилитировать члена Партии социалистов-революционеров Фанни Каплан, казненную большевиками в 1918 году в отместку за покушение на Владимира Ленина.

«Следствия по ее делу не проводилось, каких-либо доказательств ее вины не было установлено, также не было и суда. Вопрос о виновности Фанни Каплан – сомнителен с учетом внесудебной расправы, а также сомнителен в связи с тем, что Фанни Каплан была практически слепой, потеряв зрение на каторге. Вопрос о покушении в силу физических возможностей Фанни Каплан весьма сомнителен. Однако если допустить, что она совершила покушение, то ее действия все равно полностью реабилитируются правом каждого гражданина на сопротивление диктатуре», - передает слова Бласт пресс-служба Ассоциации адвокатов России за права человека.

Состоявшуюся 4 сентября 1918 года казнь революционерки в ассоциации сравнили с методами расправы времен Ивана Грозного.

Каплан примкнула к революционному движению в 15 лет, во время революции 1905 года. Сначала участвовала в акции анархистов, потом вступила в партию эсеров, поддержав левое крыло ПСР. Выстрел в Ленина был совершен 30 августа 1918 года на заводе Михельсона в Москве. Каплан поймали на трамвайной остановке неподалеку. По воспоминаниям задержавшего ее рабочего Иванова, революционерка сама заявила, что стреляла в вождя большевиков и добавила: «Я исполнила свой долг с доблестью и помру с доблестью».  

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15:33    
Не реабилитируют, иначе вместо Владимира Ленина, безнаказанно могут пальнуть в другого Владимира.

14:50    
Очередная "активистка" ? Руководитель Ассоциации адвокатов России за права человека Евгений Архипов сообщил журналистам, что отныне он будет женщиной. Данную информацию подтвердила супруга Евгения Архипова.
Адвокат Евгений Архипов сменил пол и признался что он - Маша Баст

Супруга Евгений Архипова рассказала, что адвокат на протяжении длительного периода времени принимал гормональные препараты для того, чтобы стать похожим на женщину. После того, как правозащитнику удалось визуально преобразиться, мужчина задумался об юридическом оформлении отношений. В результате было принято решение отправиться в "толерантную" страну и зарегистрировать брак как однополый.
Также супруга Евгения Ахипова заявила, что Маша Баст, находящаяся во главе движения "Социалистки", и есть ее супруг Евгений Архипов. Напомним, организация протестует против дискриминации прав лиц нетрадиционной сексуальной ориентации на территории России.
Маша Баст, в свою очередь, заявила, что основной целью организации в настоящий момент является принятие Западом списка гомофобов России, которым был бы запрещен въезд в иностранные государства.

13:04    
12-35
Дурак ты товарищ, однако, и более - ничего.

12:35    
Жидовская солидарность, однако...Больше ничего правдивого и нравственного!

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