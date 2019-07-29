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12:31

Замминистра образования Хабаровского края отстранили от работы из-за пожара в детском лагере

фото ЗакС политика Замминистра образования Хабаровского края отстранили от работы из-за пожара в детском лагере

Заместителя руководителя Министерства образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от занимаемой им должности после гибели детей в пожаре в детском палаточном лагере "Холдоми", информирует ТАСС.

Замминистра отстранили до окончания проверки, инициированной главой региона Сергеем Фургалом.

Пожар произошел 22 июля. В пламени сгорели четыре ребенка, остальных удалось спасти. Предположительная причина трагедии - неисправность электрооборудования.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Директора лагеря Максима Кузнецова арестовали.

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12:38    
В России кругом гибнут дети по вине чиновников! Потому за халатность, безответственность их надо казнить!

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