Бывшему сотруднику администрации президента и ФСБ дали 4,5 года за мошенничество

Бывший сотрудник президентской администрации, до своего ареста также работавший в ФСБ, Михаил Горбатов получил решением военного суда 4,5 года заключения по обвинению в крупном мошенничестве, пишет "Коммерсант". Под стражей он находился с октября 2018 года и сотрудничал со следствием.

Ему инкриминировали то, что в составе преступной группы он занимался вымогательством денег у бизнесменов. В связке с еще одним представителем ФСБ он, шантажируя предпринимателей, "повышал ставки" и "выбивал" все большие суммы, пока одному из потерпевших это не надоело и тот не обратился в Следственный комитет.

Силовики установили, что описанным выше путем Богатову с подельниками удалось совершить мошенничество на 5,8 млн рублей. Помимо этой суммы, они признаны виновными в покушении на хищение 15,8 млн рублей.