КИО предоставит соцорганизациям более 100 помещений по льготной аренде

Комитет имущественных отношений решил выделить 130 помещений для социально-общественных петербургских организаций по льготной арендной ставке, извещает пресс-служба КИО.

На льготную аренду могут претендовать те учреждения, которые имеют социально ориентированную направленность. КИО уже принял заявки по 8 объектам, еще порядка 30 практически готовы.

Раньше предоставлять помещения из Фонда социально значимых объектов можно было только в том случае, если арендная ставка за 1 квадратный метр не превышала 4550 рублей. Последние внесенные корректировки увеличили данный порог до 7045 рублей.