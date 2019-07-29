Бизнесмен из Нальчика заявил, что ему подкинули наркотики и оружие при задержании

Один из совладельцев суши-баров в Нальчике Руслан Кашешов поделился с правозащитниками подробностями своего задержания: по словам бизнесмена, полицейские подкинули ему наркотики и оружие, а после - пытали. Информацией об инциденте делится "Мемориал".

Летом 2018 года в Нальчике патруль ДПС остановил автомобиль Кашешова. Сразу после его попросили выйти из машины и открыть багажник. Неожиданно к месту событий подъехала "Лада", из которой выскочили камуфлированные мужчины в масках, повалили предпринимателя на замелю и надели наручники.

Далее один из силовиков, продолжил Кашешов, засунул мужчине в карман брюк нечто, заявив, что бизнесмен должен признать это своим, иначе это "что-нибудь" потом найдут у его родственников. Позже выяснилось, что это был пакетик с наркотическим веществом. После, по словам Кашешова, под сидением его авто нашли барсетку с гранатой.

На допросе в Центре "Э" по Кабардино-Балкарии силовики интересовались, связан ли Кашешов как-то с боевиком Юрием Бицуевым, убитым в 2015 году. Коммерсант отвечал, что слышал его имя, однако знаком лично не был. Тогда правоохранители начали бить его, а после присоединили к пальцам рук электроды и стали пытать током. Под пытками Кашешов согласился подписать любые показания, в частности - что наркотики и граната принадлежат ему и были получены им от Бицуева.

На данный момент Кашешову инкриминируют незаконный оборот взрывчатки и наркотиков, а также в пособничестве террористам и участие в незаконном вооруженном формировании.

Бизнесмен отказался от признательных показаний и отрицает свою вину.