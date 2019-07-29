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13:59

Городскую свалку в Архангельске рекультивируют за 700 млн рублей

фото ЗакС политика Городскую свалку в Архангельске рекультивируют за 700 млн рублей

Власти Архангельска готовятся к рекультивации главной городской свалки, площадь которой составляет 281 тысяча квадратных метров, сообщается на сайте администрации. Ориентировочная стоимость работ - 700 млн рублей. Чиновники рассчитывают, что проект попадет в федеральную программу "Чистая страна". Для этого требуется как можно скорее провести изыскания и проектирование, что будет оплачено из областного бюджета.

"Необходимо определиться с новым местом размещения отходов", - отметил также глава города Игорь Годзиш.

Точная стоимость работ станет известна после проведения проектирования, которое планируют закончить не позднее 2020 года.

Отметим, что "мусорная" тема является для Архангельской области больной: на станции Шиес более полугода граждане протестуют против строительства мусорного полигона, на который планируется свозить подмосковные отходы. Митинги проходят и в самом Архангельске, несмотря на то, что от Шиеса его отделяет 600 км.

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