Навального выписали из больницы

Политика Алексея Навального, попавшего в больницу с отеком и сыпью, выписали из стен медицинского учреждения и везут обратно в спецприемник, где ему предстоит отбыть оставшиеся дни административного ареста за повторное нарушение правил митинга, пишет "Дождь", ссылаясь на заявление лечащего врача оппозиционера Анастасии Васильевой.

Ранее Навальному поставили диагноз "крапивница".

Навальный попал в больницу накануне, 28 июля, утром. В палату к нему не хотели пускать его лечащих врачей, позволяя лишь, по словам адвоката, "оценить состояние через дверной проем". При этом медики не исключили, что состояние политика могло резко ухудшиться из-за "воздействия неопределенных химических веществ".

У больницы в течение дня собирались люди, требовавшие допустить врачей к Навальному. В результате были задержаны более 20 человек, в том числе - с применением грубой силы, а петербургскому фотографу Георгию Маркову сломали камеру.