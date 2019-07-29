К 2023 году в Шушарах по концессии построят многопрофильный медцентр

В рамках заключенного Смольным договора о государственно-частном партнерстве в Шушарах будет возведен многопрофильный консультативно-диагностический медицинский центр: проект одобрен правительством города, пишет 78.ru.

"У нас много жалоб на недостаток медицинских учреждений в этом районе", - уточнила вице-губернатора Анна Митянина.

Строительство центра позволит частично решить проблему отсутствия в Шушарах медицинской инфраструктуры. Стоимость его возведения - 2,29 млрд рублей. Он будет рассчитан на 80 тысяч взрослых и 30 тысяч детей.

Финальный пакет документов по соглашению Смольный подпишет с инвестором в декабре 2019 года, в 2020 году могут начаться работы, а в 2023 - центр должен открыть свои двери.