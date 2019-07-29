Модернизация грузового порта в Петербурге обойдется в 4,2 млрд рублей

На территории Кировского района в акватории Финского залива будут построены новые портовые мощности: соответствующий проект получил одобрение городского правительства, информирует 78.ru.

На двух островах - Вольный и Дамба Гребенка - устроят морские причалы, возведут грузовые терминалы и установят гидротехнические сооружения. В частности, АО "Петролеспорт" собирается создать современный терминал на собственные средства.

Проект, предполагающий модернизацию порта, предварительно оценен в 4,2 млрд рублей. Завершить его планируют уже в 2024 году. Заявленный срок окупаемости - 7 лет.