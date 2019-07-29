Депутат-единоросс пытается снять с муниципальных выборов дочь кандидата в губернаторы

Глава МО “Гражданка” и кандидат в муниципальные депутаты от “Единой России” Наталия Вайцехович через суд пытается снять с выборов свою соперницу и дочь кандидата в губернаторы Петербурга Михаила Амосова Галию, следует из данных картотеки Калининского райсуда. Исковое заявление принято 26 июля и дата рассмотрения пока не назначена.

Галия Амосова зарегистрирована кандидатом в мундепы от партии “Справедливая Россия”.

На 29 июля Вайцехович обратилась в суд с 18 исками с требованием снять участников муниципальных выборов. Руководитель МО “Гражданка” добилась, чтобы суд аннулировал регистрацию трех кандидатов от “Яблока”: Татьяны Орловой, Максима Яковлева и Тимура Гедеванишвили.

Ранее в Калининском районном суде бизнесмен и действующий депутат МО “Гражданка” от “Единой России” Никита Коверкин добился отмены регистрации лидера «Движения демократического обновления» и кандидата в мундепы от “Справедливой России” Сергея Назарова. Назаров считает, что решение суда политически мотивировано.

По мнению Назарова, иски против участников муниципальных выборов от "Справедливой России" связаны с "наездом на кандидата в губернаторы Амосова".

Елена Владыкина

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