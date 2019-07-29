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15:23

Лев Лурье попытался успокоить тех, кого смущает сталинизм Бортко

фото ЗакС политика Лев Лурье попытался успокоить тех, кого смущает сталинизм Бортко

Историк и общественный деятель Лев Лурье, ранее объявлявший о своем желании голосовать на губернаторских выборах за коммуниста Владимира Бортко, попытался убедить в разумности своего решения либерально-демократическую часть петербуржцев. Сталинизм, который приписывают знаменитому режиссеру, не должен никого отталкивать и в случае Бортко никакой угрозы собой не представляет, заявил гость "Эха Петербурга", попытавшись аргументировать свой посыл. По его мысли, коммунисты разные и Сталин тоже разный, и его присутствие в риторике априори не должно никого отталкивать.

"Слово "Сталин" вообще ничего не значит: существует исторический Сталин, а существует фольклорный. Для большинства коммунистов это некий справедливый жестокий царь типа Петра Великого и Ивана Грозного, который, как только начинали обвешивать и неправильно выделять жилплощадь, немедленно расстреливал", - заметил краевед в радиоэфире.

Лурье сравнил образ Сталина с образами графа Дракулы и Воланда из "Мастера и Маргариты", успокоив слушателей тем, что "это не Гитлер и это не исторический Сталин, а бог Зевс, творящий справедливость".

Ранее Владимир Бортко выражал желание сорвать выборы путем снятия с них всех формально оппозиционных кандидатов, однако идея не получила продолжения и поддержки.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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16:31    
16:24. Сталин истинный бог-спаситель, в отличие от мифического и сказочного Иисуса!

16:24    
16:14 Таких "богов" у Сатаны в аду уже порядком собралось.

16:14    
Сталин-величайший правитель нашего Отечества за всю его историю! Он - БОГ, потому и оклеветан больше всех в мире!

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