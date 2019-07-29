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15:52

Илью Яшина отправили в спецприемник на 10 суток

фото ЗакС политика Илью Яшина отправили в спецприемник на 10 суток

Политик Илья Яшин, дважды задержанный в течение 27 июля за свое участие в несанкционированных протестах, получил меру наказания в виде 10 суток административного ареста, сообщает "Медиазона".

Формальным основанием для судебного решения стал призыв лидера "Солидарности" к участию в акции через Twitter. Яшин отказался как признавать свою вину, так и отвечать на вопросы судьи.

Ранее за публичный призыв к участию в той же акции получил 30 дней спецприемника сподвижник Яшина Алексей Навальный.

В результате демонстраций 27 июля в Москве задержали, по оценке "ОВД-Инфо", более 1300 человек. Среди них были и совершенно случайные прохожие. На митинге, вылившемся в хаотичное шествие, требовали допуска до выборов в Мосгордуму ранее снятых с них кандидатов, один из которых - Яшин.

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16:28    
16:21. Если пока нет возможности прихода к власти нового Сталина в России, то пусть правит Путин и продвигает идеи РУССКОГО МИРА, но ни в коем случае прозападные либералы с их евромерзостями, мифическими и лицемерными правами и свободами!

16:21    
16:10 Саша, ты не патриот, ты - добровольный пособник правящей олигархической группировки, "инициативник", "капо" в концлагере.

16:10    
Хорошая новость! Всякая посадка прозападника-русофоба - это маленький праздник для патриотов России! Даёшь больше праздников!

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