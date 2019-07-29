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16:13

СМИ: СК возбудил дело против участника митинга 27 июля

фото ЗакС политика СМИ: СК возбудил дело против участника митинга 27 июля

Столичный Следком возбудил уголовное делопроизводство в отношении демонстранта, принимавшего участие в несанкционированном протестном мероприятии в Москве 27 июля, поделился с ТАСС источник в правоохранительных органах.

Подозреваемый мужчина, чье имя не сообщается, кинул в бойца Росгвардии мусорный бак, уточнил некоторые детали информатор агентства. Дело, продолжил он, возбудили по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Демонстрант на данный момент находится в ОВД "Мещанский".

Ранее издание Baza также известило о возбуждении уголовного дела, добавляя от себя, что подозреваемым якобы является 48-летний Евгений Коваленко, а пострадавшим - силовик по фамилии Салиев.

Несогласованный властями митинг продолжался в столице на протяжении сами часов. Задержания начались с самого утра, до "официального" начала акции.

В автозаки попали также "забракованные" Мосгоризбиркомом кандидаты в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, Илья Яшин, Дмитрий Гудков. Яшина сегодня арестовали на 10 суток за призывы к участию в акции.

По оценке московской полиции, мероприятие посетили 3,5 тысяч человек. Оппозиционеры называют иную цифру - 10 тысяч.

Задержано было рекордное количество человек - свыше 1300.

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16:36    
16:18 Слово "бунтовщик" - из арсенала дореволюционной, царской пропаганды, практически не употре[цензура]вшееся в советское, в том числе - сталинское, время, по понятным причинам. Саша его употре[цензура]ет бессознательно, так как чувствует что служит нуворишам, претендующим на новую аристократию, но не хочет сам себе признаться. Саша, вы - бесплатная прислуга крупного капитала и коррумпированного чиновничества. Ваше "хобби" - садомазохизм в политической обёртке.

16:18    
Надо 100-150 бунтовщиков минимум посадить в назидание другим! Самых злостных подонков и оказавших сопротивление доблестному ОМОНу и Росгвардии!

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