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16:25

Депутат Госдумы оскорбился текстом Варламова о замусоренности уральских лесов

фото ЗакС политика Депутат Госдумы оскорбился текстом Варламова о замусоренности уральских лесов

Один из последних текстов топ-блогера Ильи Варламова, посвященный печальному состоянию лесов в Свердловской области, вызвал нервную реакцию у депутата Государственной думы Дмитрия Ионина, который представляет регион. Депутат упрекнул блогера в том, что всех уральцев тот считает "быдлом", хотя это оценочное слово было применено только к тем, кто позволяет себе мусорить в лесах.

"Лазает по нашим лесам теперь Варламов, продолжая старую песню про загаженные леса. Подрядился, видимо, пиарить мусорные поборы. Порекомендовал бы этому гражданину-блогеру выбраться в леса по месту жительства. Не на Рублевку, конечно, а чуть подальше в Подмосковье", - говорится, в частности, в ответе Ионина, который уверяет, что разницы с Уралом в том, что касается экологической обстановки, оппонент обнаружить не сможет.

В новом своем посте блогер, исходя из прочитанного о себе, сделал вывод, что законотворец обладает довольно скромными интеллектуальными способностями. Отдельно его повеселило то, что Ионин, с его же слов, читает социальные сети и блоги не самостоятельно, а информацию до него "доносят".

"Странно, что Дмитрий Александрович, который всячески подчёркивает, что он патриот родного края, который учит своих детей не мусорить, защищает быдло, уничтожающее уральские леса", - подчеркнул Варламов.
 
В первом его тексте говорилось о парадоксе: деревни, находящиеся в шаговой доступности от лесов, регулярно навещают мусоровозы, и при этом жители предпочитают иной способ избавления от отходов.
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