Кандидату в депутаты Мосгордумы оставили в подъезде устрашающее послание

Антон Медведев, зарегистрированный кандидатом в депутаты Мосгордумы от ЛДПР, рассказал на странице в Facebook о малоприятной находке, которая предстала его взгляду в его же подъезде: неизвестные облили пол и стену краской, имитирующей кровь. Под ногами действующий муниципальный депутат обнаружил детскую игрушку-медведя с отрезанной головой и записку с многозначительной надписью "подумай". По словам Медведева, это не первая завуалированная угроза, с которой он сталкивается в ходе политической карьеры. Он объясняет происходящее своей эффективной деятельностью на благо общества и ставит себе в заслугу борьбу с различного рода подрядчиками и управляющими компаниями.

"Уже находил на своей машине и машине жены куриные сердца и различные продукты, о чем я писал в полицию. Так о чем я должен «подумать»?", - задался он риторическим вопросом.

Отметим, что нынешняя кампания в Мосгордуму сопровождается огромным количеством скандалов. Массовый недопуск независимых кандидатов привел к уличному протесту, который власть с особой жестокостью подавила 27 июля. Недовольным кандидатам, одному за другим, назначают сроки административного ареста.