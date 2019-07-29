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Новости

16:50

Кандидату в депутаты Мосгордумы оставили в подъезде устрашающее послание

фото ЗакС политика Кандидату в депутаты Мосгордумы оставили в подъезде устрашающее послание

Антон Медведев, зарегистрированный кандидатом в депутаты Мосгордумы от ЛДПР, рассказал на странице в Facebook о малоприятной находке, которая предстала его взгляду в его же подъезде: неизвестные облили пол и стену краской, имитирующей кровь. Под ногами действующий муниципальный депутат обнаружил детскую игрушку-медведя с отрезанной головой и записку с многозначительной надписью "подумай". По словам Медведева, это не первая завуалированная угроза, с которой он сталкивается в ходе политической карьеры. Он объясняет происходящее своей эффективной деятельностью на благо общества и ставит себе в заслугу борьбу с различного рода подрядчиками и управляющими компаниями.

"Уже находил на своей машине и машине жены куриные сердца и различные продукты, о чем я писал в полицию. Так о чем я должен «подумать»?", - задался он риторическим вопросом.

Отметим, что нынешняя кампания в Мосгордуму сопровождается огромным количеством скандалов. Массовый недопуск независимых кандидатов привел к уличному протесту, который власть с особой жестокостью подавила 27 июля. Недовольным кандидатам, одному за другим, назначают сроки административного ареста.

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20:49    
Такие послания надо оставлять едорастам поганым!

17:02    
Сколько выборных скандалов! Лучше вообще выборы взять и отменить!

Страница 1-ая (всего: 1)
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