СК не стал проверять ИКМО «Екатерингофский» по жалобе Шуршева

Главное следственное управление Следственного комитета (ГСУ СК) по Петербургу ответило на жалобу кандидата в муниципальные депутаты и координатора муниципальной кампании Штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева. Он требовал привлечь к ответственности избирательную комиссию муниципального образования «Екатерингофский» и редакцию газеты «Екатерингофский Вестник» за публикацию поддельного документа, рассказал оппозиционер ЗАКС.Ру 29 июля.

Шуршев уточнил, что изначально подавал жалобу в Центральную избирательную комиссию 1 июля, оттуда ее направили в прокуратуру Петербурга, а оттуда – в ГСУ СК по городу. Теперь обращение перенаправили в Горизбирком. Речь в жалобе идет о документе «из будущего», сообщил Шуршев.

- Я расписал всю историю с тем, как из будущего времени вдруг появились решения ИКМО. Там была история, когда решения ИКМО были приняты 10 июня со ссылкой на решение от 11 июня. И 10 июня эти решения якобы были опубликованы в той самой газете, когда было опубликовано решение о назначении выборов. Это ставит под сомнение само решение о назначении выборов. На мой взгляд, это просто фальсификация решений, - пояснил кандидат в мундепы.

Он добавил, что Горизбирком уже рассматривал эту жалобу. Городская комиссия не является судебным органом и не может выяснить подлинность документа – заявление планировалось направить в прокуратуру, рассказал координатор Штаба Навального. По его словам, ГИК мог получить от правоохранительных органов похожий ответ о передаче жалобы в Следственный комитет.

- Видимо, Горизбирком получил такие же ответы: прокуратура, может быть, отправила также в СК, а СК отправил обратно в Горизбирком. Эта та история, о которой уже говорили и в ЦИКе, что непонятно, как работает избирательно-правоохранительная система в Санкт-Петербурге, что всё движется по кругу и никаких мер не предпринимается, - считает Шуршев.

Кандидат в мундепы сообщил, что планирует направить новые жалобы в ЦИК и Следственный комитет по этому же вопросу.

Помимо «документов из будущего» у ИКМО «Екатерингофский» находили другие нарушения. В частности, Шуршева два раза избили у ИКМО. Также муниципальная избирательная комиссия отказала ему в регистрации, но это решение отменил Горизбирком. Тогда всех оппозиционных кандидатов в ИКМО зарегистрировали.

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