Росгвардейцы уехали из Шиеса

Сотрудники Росгвардии покинули территорию у станции "Шиес" в Архангельской области: у площадки, где могут в будущем возвести огромный мусорный полигон, они более не дежурят, местность охраняют представители ЧОП, поделился с "МБХ медиа" член "Яблока" Юрий Чесноков. Согласно его словам, гвардейцы уехали прямо перед несанкционированным митингом, прошедшем в столице 27 июля.

Ранее силовики неоднократно принимали участие в стычках с активистами, защищающими Поморье от строительства свалки. Большинство из них приехали в Шиес "по заданию" Москвы.

23 июля Владимир Путин поручил властям Москвы и Архангельской области изучить мнение жителей региона в вопросе возведения новой свалки в Шиесе и до 1 сентября представить ему соответствующий доклад. Незадолго до этого от полигона отогнали стройтехнику.